OM - Mercato : coup de théâtre pour l'avenir de Balerdi !

Selon les informations de Romain Canuti, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui ont déjà enregistré le départ en prêt de Luis Suarez à Almeria, voudraient profiter du retour en forme cette saison de Leonardo Balerdi, qui en est à 13 titularisations consécutives toutes compétitions confondues, pour le vendre lors du mercato hivernal.

L'OM attend 15M€ pour Balerdi

"L’idée du board, c’est d'arrêter de dire qu’un mec est indiscutable et intouchable et de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou et qui partent au rabais. Ils sont confiants sur l’idée de le vendre plus cher que ce qu’il a été acheté. Ils vont provoquer l’opportunité", a expliqué le journaliste du Phocéen, qui croit savoir qu’un montant de 15 millions d’euros est espéré en cas de transfert du défenseur central argentin, recruté 11 millions d'euros par l'OM en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2021.

"Il a beaucoup d'expérience et connait très bien le football !"@leoobalerdi5 se confie sur sa relation avec @Alexis_Sanchez depuis son arrivée et son apport au sein du vestiaire marseillais. 🔵⚪️



𝙴𝚙𝚒𝚜𝚘𝚍𝚎 𝟹 | 𝙻𝚎𝚜 𝚙𝚎𝚝𝚒𝚝𝚜 𝚍𝚎́𝚝𝚊𝚒𝚕𝚜 👉 https://t.co/MaURAhvgza pic.twitter.com/lPoRu2bkyN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 7, 2022

