OM - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Guendouzi, un indésirable file en Italie !

S’il est habile pour attirer de grands noms à l’OM, Pablo Longoria est beaucoup moins à l’aise quand il s’agit de bien vendre… Et ce ne sont pas les deux derniers exemples en date qui risquent de rassurer Frank McCourt sur la capacité de l’Espagnol à faire rentrer des sous dans la caisse…

En effet, si l’hiver dernier, l’OM espérait récupérer 30 M€ pour Matteo Guendouzi, la décote n’en finit plus pour l’international tricolore. Alors qu’au sein du board marseillais, on espérait encore il y a quelques semaines céder l’ancien Gunner pour le double de son prix d’achat (10 M€), le prix aurait encore baissé d’après Nicolo Schira. Alors que l’OM négocie avec la Lazio, le journaliste italien explique qu’un accord pourrait être trouvé aux alentours de 15 M€. Pour l’heure, le club romain n’est pas allé au-delà de 12-13 M€ dans les discussions.

Talks in progress for Matteo #Guendouzi to #Lazio from #OlympiqueMarseille. Lotito is ready to offer €12-13M to sign the midfielder. #OM ask 15M. #transfers https://t.co/TsO6oBTxru