OM – Mercato : gros coup de théâtre dans le dossier Malinovskyi !

Alors que la Provence annonçait ce matin que les positions entre l'OM et l'Atalanta Bergame étaient très éloignées pour Ruslan Malinovskyi (29 ans), cela aurait complètement basculé ces dernières heures et l'ailier ukrainien est plus proche que rejoindre enfin la Cité phocéenne.

En effet, selon RMC Sport et Fabrizio Romano, un accord n'aurait jamais été aussi proche pour que Ruslan Malinovskyi soit Olympien. Si Mathieu Grégoire, le journaliste de la radio française, n'est pas en mesure de confirmer s'il s'agit d'un transfert ou d'un prêt, l'Italien parle d'un « mouvement définitif » (donc d'un transfert). L'intéressé évoque un deal à 12 M€ (+bonus). Nicolo Schira croit savoir que l'affaire se fera à 15 M€ bonus inclus avec un contrat jusqu'en 2027 pour l'Ukrainien.

Des deux côtés, on imagine une issue favorable dans le courant de la semaine prochaine.

Olympique Marseille are closing in on Ruslan Malinovskyi deal, here we go! The negotiation with Atalanta is now at final stages on permanent move. 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Full agreement already reached on the personal terms — expectation to get it signed next week. pic.twitter.com/5yGluFlhEe