OM - Mercato : coup de théâtre pour Tavares et Veretout !

Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Alors que les trois premières recrues estivales de l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, ont été présentés ce mardi à la presse, le club olympien devrait enregistré les arrivées de Jonathan Clauss (RC Lens), Luis Suarez (Grenade) et Ruben Blanco (Celta Vigo) dans les prochaines heures. Selon les informations du journal L'Equipe, l'OM attendrait encore deux recrues : un piston gauche et un milieu de terrain.