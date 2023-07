OM - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Mæhle !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Déjà intéressé par ses services à l'été 2020 et l'hiver 2021, l'Olympique de Marseille aurait relancé cet été la piste menant au latéral droit de l'Atalanta Bergame, Joakim Mæhle, capable également d'évoluer sur l'aile gauche d'une défense.

Mæhle, c'est encore non !

Mais d'après les informations de Guillaume Dacquet, l'international danois ne devrait pas signer à l'OM lors de ce mercato estival. "Ça ne devrait pas se faire pour Maehle, l’intérêt de l’OM pour le joueur est plus que relatif et ça ne devrait pas aller plus loin", a annoncé le journaliste de l'émission Les Réservistes sur son compte Twitter. Ce serait donc un nouveau rendez-vous manqué entre Joakim Mæhle et le club phocéen...

- Ça sent très bon pour Iliman N’Diaye, encore un peu de patience⏳



- Ca ne devrait pas se faire pour Maehle ❌, l’intérêt de l’OM pour le joueur est plus que relatif et ça ne devrait pas aller plus loin pic.twitter.com/yrR6DiPpAh — GuilDT (@GuilDcqt) July 24, 2023

