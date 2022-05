OM - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Saliba !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Rien, vraiment rien ne dit que William Saliba portera le maillot de l'OM la saison prochaine. Le joueur qui, comme vous le savez est seulement prêté par les Gunners d'Arsenal, est courtisé de toutes parts, attendu à Londres, et vaut désormais très, très cher au terme d'une saison accomplie sous le maillot olympien.

Compliqué, dès lors, pour Pablo Longoria de tenter de le racheter aux Gunners. Sauf, et c'est une information à prendre en compte dans un tel dossier, que Saliba, en personne, vient de confirmer à la direction olympienne qu'il souhaite poursuivre avec l'OM et ne plus retourner à Arsenal.

L'information est donnée par RMC depuis quelques minutes. "Pablo Longoria, conscient que le joueur est très convoité et que les tractations avec les Gunners ne seront pas simples, aurait beaucoup apprécié cette prise de position de la part du défenseur international. Lors d’une récente réunion avec la direction de l’OM, Jorge Sampaoli avait, selon nos informations, expliqué à ses dirigeants que la priorité de l’intersaison était avant toutes choses... de faire le maximum pour conserver William Saliba."

A suivre.

Pour résumer Le défenseur central de l'OM, William Saliba, prêté par les Gunners d'Arsenal, a confirmé ses envies de vouloir rester au sein du club phocéen la saison prochaine. Il l'aurait ainsi confirmé à son président, Pablo Longoria, qui va devoir négocier désormais avec les dirigeants anglais.

Benjamin Danet

Rédacteur