OM - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Aubameyang !

Gennaro Gattuso attend un réveil de ses joueurs et ne veut pas en voir quitter le navire cet hiver. Pierre-Emerick Aubameyang semble avoir bien compris le message et n’a aucune intention de faire ses valises en janvier. Selon As, l’ancien attaquant de l’ASSE veut prouver sa valeur à l’OM et ne cèdera pas même s’il est conscient que ses statistiques ne sont pas fameuses.



Le salaire d'Aubameyang pose problème

Aussi, le quotidien madrilène appuie sur un point-clé du dossier : le salaire d’Aubameyang. Sous contrat jusqu’en 2025, avec des émoluments proches de 700 000 euros par mois, l’attaquant gabonais de 34 ans serait « très compliqué » à céder au mercato. À moins, évidemment, qu’une offre d’un championnat richissime ne tombe sur le bureau de Pablo Longoria.

