OM - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ounahi !

Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

La bombe tourne depuis hier soir sur Twitter : le départ d’Azzedine Ounahi prendrait forme à l’OM ! Arrivé cet hiver en provenance d’Angers, l’international marocain de 23 ans voit notamment son nom résonner du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément d’Al Hilal.

Accord proche entre Ounahi et Al Hilal ?

« Accord proche d'être trouvé entre l'OM et Al-Hilal pour Azzedine Ounahi, assure l’insider Marwann Belkacem. Pas encore ficelé du côté du joueur, prochains jours décisifs. On vient de me dire à l'instant qu'il pourrait se rendre en AS dans les prochaines heures et que ça devrait aller au bout. Très dur d'avoir la certitude de l'information pour le moment. » Depuis d’autres insiders ont calmé le jeu mais la rumeur est bel et bien lancée.

ℹ️ Accord proche d'être trouvé entre l'OM et Al-Hilal pour Azzedine Ounahi.



Pas encore ficelé du côté du joueur, prochains jours décisifs. — MB (@MarwanBelkacem) August 27, 2023

