OM - Mercato : coup dur dans le dossier Deulofeu

INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Pisté par l’OM, Gerard Deulofeu s’éloigne peu à peu des projets de Pablo Longoria. L’ailier espagnol de 28 ans a également tapé dans l’œil du Napoli qui a proposé 13 millions d’euros. L’offre a été rejetée mais le joueur a fait de Naples sa priorité et semble conquis à l’idée de rejoindre le club.

Selon Gianluca Di Marzio, l’Udinese demanderait 20 millions d’euros pour son ailier formé au FC Barcelone. Auteur d’une superbe saison, Deulofeu a bouclé le championnat avec 13 buts et 5 passes décisives. Le Napoli devrait proposer une offre supérieure et l’OM devra s’aligner s’il veut convaincre l’espagnol de changer de cap et rejoindre Marseille.

Napoli are in advanced talks to sign Leo Östigard as new centre-back. €3m bid in place, Brighton want more but Napoli are confident to complete the agreement in the next days. 🔵 @SkySport #Napoli



Gerard Deulofeu is also part of Napoli's list for this summer.