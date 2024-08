Mercato : l’OM perd patience pour Moukoko, le plan C à Nketiah et Wahi prend de l’ampleur !

En parallèle des dossiers Eddie Nketiah (Arsenal) et Elye Wahi (RC Lens), l'OM se serait lancé à l'assaut depuis plusieurs jours de l'attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, qui souhaiterait quitter son club formateur cet été. Mais alors qu'un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre le club olympien et l'Allemand, les dirigeants marseillais doivent encore s'entendre avec leurs homologues du BVB sur les bases d'un deal.

Dortmund a déjà repoussé trois offres de l'OM pour Moukoko

Mais les négociations avec le club de la Ruhr et le club phocéen seraient compliquées. Et pour cause, selon les informations de La Provence, Dortmund aurait déjà refusé trois offres de prêt avec option d'achat de l'OM pour Youssoufa Moukoko. Face à l'intransigeance du club allemand dans ce dossier, la direction olympienne commencerait à perdre patience.

Par ailleurs, La Provence a confirmé les informations de La Minute OM et La Tribune Olympienne selon lesquelles, en plus d’Eddie Nketiah et Elye Wahi, un troisième numéro 9 dont le nom n’a toujours pas filtré serait ciblé par les dirigeants de l’OM. Et cette piste mystère serait bien toujours d’actualité, d’après La Minute OM.

