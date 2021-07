OM - Mercato : coup dur pour Daniel Wass

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ça se complique pour Daniel Wass ! Présent en conférence de presse ce lundi pour les présentations de Cengiz Under et Luan Peres, le Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est revenu sur l’épineux dossier du latéral droit. « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles.

Valence prêt à retenir Wass

Le président de l’OM a notamment ajouté un détail pour le moins important. « Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien ». Il apparait donc désormais que les dirigeants de Valence souhaiterait conserver le danois, une information confirmée par Mundo Deportivo qui ajoute même qu’ils souhaiteraient le prolonger mais ne veulent pas priver leur coach, José Bordalas, d’un de ses meilleurs atouts. Le quotidien catalan rapporte même qu’ils pourraient aller jusqu’à la fin du contrat de l’ancien d’Evian Thonon Gaillard avant de le prolonger.

🤔 El centrocampista danés del Valencia regresará esta semana y su destino sigue abiertohttps://t.co/1fxBh9ySXS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 27, 2021