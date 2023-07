OM - Mercato : coup dur pour Ndiaye, accueilli en star à Marseille !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

La sixième recrue estivale de l’OM arrive à grands pas. Après plusieurs semaines de pourparlers, Iliman Ndiaye va passer sa visite médicale aujourd’hui. Sheffield United et l’OM ont trouvé un accord ce week-end pour le joueur de 23 ans. L’intéressé est arrivé hier soir, peu après minuit à l’aéroport de Marignane, et a pu jauger sa cote de popularité auprès des supporters de l’OM, qui étaient près de 500 à venir l’accueillir sur ses anciennes terres.

Ndiaye à la CAN en janvier 2024 ?

S’il a manqué les quatre premières semaines de préparation sous Marcelino, Ndiaye sera physiquement affûté et prêt à prendre un rôle prépondérant dans l’animation offensive du technicien espagnol, au côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Comme le Gabonais et de nombreux joueurs de l’effectif (Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba, Amine Harit, Azzedine Ounahi…), L’Équipe fait savoir que l’international sénégalais devrait cependant être concerné par la prochaine CAN, en Côte d’Ivoire, en janvier.

Mercato OM : L'incroyable accueil d' Iliman Ndiaye à l'aéroport par des supporters marseillais en feu ! - https://t.co/ctxtJBwSV3 pic.twitter.com/a3HEUDnNMt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2023

Podcast Men's Up Life