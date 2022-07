OM - Mercato : coup dur pour Tavares, une recrue surprise pour Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'OM vise Nuno Tavares, le latéral gauche d'Arsenal. Puissant, vif et technique, les Marseillais imagineraient bien le gaucher au Vélodrome s'intégrer parfaitement au dispositif de Tudor et surtout prendre la place de Jordan Amavi et Sead Kolasinac. Pablo Longoria a confirmé son intérêt pour le joueur. Malheureusement Brighton pourrait s'interposer entre les Phocéens et les Canonniers pour chiper Tavares.

Brighton a un gros budget pour le poste d'arrière gauche

Les Seagulls doivent trouver un arrière gauche polyvalent après avoir perdu le leur. Véritable couteau suisse, Marc Cucurella se rapproche de plus en plus de Manchester City et va manquer du côté de Brighton. Mais l'Espagnol va surtout permettre à son club d'empocher un chèque coquet pour trouver son successeur (on parle d'une vente à 40 millions d'euros) et il semblerait que le choix se soit déjà porté sur Nuno Tavares selon O Jogo.

L'OM passe en second plan

Malgré l'attractivité de Marseille et sa participation à la Ligue des champions, le club des Bouches-du-Rhône passerait après Brighton si le joueur partait en prêt. Déterminé à s'imposer à Arsenal, Tavares préfère rester en Premier League pour que le coach Mikel Arteta garde un oeil sur ses performances plutôt que de s'exiler à l'étranger. Longoria ne va rien lâcher et l'OM entretient de bonnes relations avec les Gunners mais Brighton a un net avantage dans le dossier.

Delgado dans la rotation ?

La bonne nouvelle, c'est que Tudor pourrait voir arriver une recrue surprise, d'après Marca. Soutenu par la direction et notamment par Pablo Longoria lors de sa blessure, Pedro Ruiz Delgado (22 ans) pourrait bien démarrer la saison avec l'OM. Il s'agirait alors d'un attaquant supplémentaire dans la rotation marseillaise.