OM - Mercato : coups de théâtre pour Coutinho, Umtiti et David Luiz !

Le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé. Si Pablo Longoria s’est déjà décarcassé pour étoffer l’effectif à venir de Jorge Sampaoli, plusieurs dossiers sont encore en suspens. Notamment au FC Barcelone. Qualifiés de fantasmes, à raison, ces derniers jours, les pistes menant à Samuel Umtiti et Philippe Coutinho auraient pris un nouveau virage inattendu. Le site espagnol Todo Fichajes, à prendre avec des pincettes, affirme désormais que les deux joueurs sont attendus à Marseille ces prochains jours ! Thibaud Vézirian a d’ailleurs donné des détails sur l’opération Coutinho, qui faisait pourtant rire le président de l’OM plus tôt cette semaine.

« Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois, affirme le journaliste de L’Équipe. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Bien sûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez. »

Autre dossier à prendre un nouveau virage : David Luiz. Mais l’ancien défenseur brésilien du PSG s’éloigne lui de l’OM. « Après Mario Balotelli, Demirspor travaille sur une autre signature majeure et a offert deux ans à l’ancien défenseur du PSG, Arsenal et Chelsea David Luiz, assure Fabrizio Romano. Les négociations sont en cours. »

