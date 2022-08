OM - Mercato : coups durs pour Milik et Strootman, Longoria tente de dévier Pépé de Nice !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM n’en a pas encore fini de son mercato estival. Auteur de 30 buts avec l’OM depuis son arrivée, en janvier 2021, Arkadiusz Milik devrait rejoindre la Juventus Turin. Il y a trois jours, L’Équipe confirme que les deux clubs se sont mis d’accord autour d’un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat non obligatoire à 8 M€.

Hier, l’agent de l’attaquant était à Turin et les discussions ont été positives : si la Juve lève l’option d’achat dans un an, le buteur de 28 ans aurait un contrat jusqu’en 2026, avec un salaire annuel équivalent à ses revenus marseillais. Avec cette opération, qui pourrait se conclure aujourd’hui, l’OM devrait donc s’alléger d’un salaire important et empocher 2 M€ pour le prêt. Dans un an, si la Juve lève l’option à 8 M€, Marseille devra verser 20 % de cette somme à Naples, comme stipulé à son arrivée... Un vrai coup dur que La Gazzetta dello Sport évalue à 3 millions d’euros.

Autre coup dur pour les finances de l’OM : Kevin Strootman. Le club phocéen continue de traîner ce dossier comme un boulet mais va s’en défaire rapidement grâce à un prêt au Genoa... à qui le club phocéen paiera a minima 70 % de son salaire (550 000 euros brut mensuels). Au rayon des arrivées, on apprend enfin que Pablo Longoria a tenté de détourner Nicolas Pépé de l’OGC Nice. Des discussions ont eu lieu plus tôt au mercato mais le joueur d’Arsenal a toujours préféré la proposition du Gym.