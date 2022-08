OM - Mercato : contact entre Longoria et Mendes pour CR7, ça devient sérieux !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Désireux de quitter Manchester United pour un club disputant la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (37 ans) fait fantasmer certains supporters de l'OM, qui ont noté que le club phocéen répondait à quelques critères du quintuple Ballon d'Or.

Pour beaucoup de Twittos (souvent les mêmes qui sont persuadés que Frank McCourt a vendu le club en secret aux Saoudiens!), le rêve est possible et un hashtag #RonaldOM est même né sur Twitter pour pousser à la venue de CR7 sur la Canebière.

Le board de l'OM sourit de la rumeur CR7

Si l'on en croit le journaliste Florent Germain (RMC), cette demande des réseaux à la direction de l'OM est arrivée jusqu'aux oreilles de Pablo Longoria et de son directeur de football Javier Ribalta, très à l'écoute de l'opinion des supporters. D'après l'intéressé, les deux Espagnols ont préféré « sourire » de la rumeur.

Contact Longoria - Mendes ?

Rappelons qu'après les arrivées d'Alexis Sanchez et Issa Kaboré, et dans l'attente d'éventuels départs, l'OM n'a plus prévu qu'un renfort au poste de défenseur central. Pas vraiment le profil de Cristiano Ronaldo même si le journaliste italien Niccolo Ceccarini assure que Longoria a établi un contact concret récent avec Jorge Mendes. Hier, Alexandre Jacquin (La Provence) laissait aussi entendre que Longoria s'était renseigné discrètement sur la situation du crack portugais.