OM – Mercato : Cristiano Ronaldo, Milik... Pablo Longoria en dit plus

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Sur la rumeur CR7 « J'étais énervé le jour du tirage au sort de la Ligue des champions. On explique 50 000 fois le projet et la rumeur Ronaldo efface tout ça... » Sur le départ de Milik « C'est une question de profil, pas une question de niveau. On a cherché à s'adapter à la nécessité du coach et au style de jeu qu'il cherche à mettre en place, avec lequel nous sommes très contents. » ⚪🔵 Pablo Longoria a livré ses explications sur le dossier Bamba Dieng, qui est finalement toujours dans l’effectif de l’OM au lendemain de la fermeture du mercato. https://t.co/5CGHCqONKk — RMC Sport (@RMCsport) September 2, 2022

Pour résumer Dans un entretien accordé à RMC, le président de l'OM a lâché ses vérités. « J'étais énervé le jour du tirage au sort de la Ligue des champions. On explique 50 000 fois le projet et la rumeur Ronaldo efface tout ça... », a-t-il notamment confié.

Laurent HESS

Rédacteur

