OM - Mercato : Cristiano Ronaldo ne devrait pas rejoindre Rudi Garcia et Alvaro Gonzalez

Les supporteurs de l’OM en rêvent depuis l’été dernier, cependant une arrivée de Cristiano Ronaldo dans la cité phocéenne semble très compliquée. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole envoie CR7 à Al-Nassr en Arabie saoudite. Un club où il y a deux anciens de l’OM, le club saoudien est effectivement entraîné par Rudi Garcia et Álvaro González évolue en défense.

Hier, des rumeurs annonçaient même une visite médicale du quintuple Ballon d’Or dans la semaine. Le président d’Al Nassr vient de lâcher un petit coup de gueule sur une potentielle arrivée du Portugais dans son club. « Ce n’est pas vrai et la plupart de ce qui a été écrit et dit dans les médias est un mensonge », a lâché Al-Muammar après le derby entre Al-Nassr et Al-Hilal (2-2). Un réel démenti ou un coup de bluff ? L’avenir le dira…