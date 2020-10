OM - Mercato : Cuisance et Gueye pourraient débloquer un dossier sensible de Longoria

Pablo Longoria est arrivé à l'OM avec la mission de dégraisser afin d'alléger la masse salariale, mais les gros salaires sont toujours là. Notamment Kevin Strootman. Le milieu néerlandais jouit du plus gros salaire de l'effectif olympien et même s'il était poussé vers la sortie, il n'a pas souhaité bouger, comme le confirme L'Equipe ce samedi.

Son temps de jeu pourrait fortement chuter

L'ancien joueur de la Roma a pris part à tous les matches de l'OM la saison passée, hormis les trois rencontres pour lesquelles il était suspendu. Ce qui n'a pas contribué à lui donner envie de partir, et de s'asseoir sur les deux dernières années de son juteux contrat. Mais la donne pourrait changer lors des prochaines fenêtres de transferts, car Cuisance et Gueye sont arrivés, alors que seul Lopez est parti. Il y a donc un milieu de plus à l'OM, et le temps de jeu de Strootman, qui n'a joué que trois des six matches disputés par son club en 2020-21, ne devrait pas aller en s'améliorant...