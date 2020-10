OM – Mercato : Cuisance, Sarr, Lopez... Villas-Boas lâche ses vérités sur la dernière ligne droite

Même si l'actualité du soir est le match nul face à l'OL (1-1), l'OM va vite être rattrapé par la réalité du Mercato qui s'achève ce dimanche soir. André Villas-Boas, en conférence de presse, n'a pas pu échapper aux questions sur le sujet.

Concernant Bouna Sarr, le coach a confirmé les discussions avec le Bayern Munich (évoquant également le cas Cuisance), tout en regrettant que ce transfert se fasse si tard. « C'est très dur. Il a fait six matches normalement sans qu'il ne se passe rien. On a commencé à recevoir des offres sur les 3 derniers jours. Lui m'avait dit qu'il voulait rester jouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas si je dois l'annoncer ou si c'est officiel ou non. On a une offre du Bayern qui inclut la cession de Cuisance. On va voir ce qui se passe demain. Le Mercato va encore bouger. »

Par ailleurs, AVB s'est confié sur le départ probable de Maxime Lopez, qui est annoncé du côté de Sassuolo. « Maxime Lopez a des intérêts de différents clubs (...) Je ne veux pas de ce joueur pour un milieu à trois. C'est pour ça qu'il peut se passer quelque chose. Des discussions vont démarrer entre tout le monde demain », a conclu le coach marseillais.

Avec Alexandre Corboz, au Groupama Stadium