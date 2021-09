OM - Mercato : Daniel Riolo a identifié le facteur X de Sampaoli au RC Lens

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Gerson et Mattéo Guendouzi se sont pris le bec hier lors d’OM-RC Lens (2-3). Auteur d’une nouvelle prestation insipide, le milieu de terrain brésilien a agacé son jeune coéquipier marseillais qui l’a carrément pris à partie pendant la première période, selon L’Équipe.

La suite a été plus calme mais tous les observateurs auront de toute façon noté que ce même Gerson avait pris le bouillon face à Seko Fofana dans l’entrejeu. « Sampaoli étant fanatique de Gerson, l'OM a tout misé sur lui en juin, plutôt que sur d'autres profils ciblés. L'un d'eux s'appelait... Seko Fofana, et on a vu quelle est encore la différence entre les deux joueurs », a résumé le quotidien sportif dans ses notes d’après-match (8 pour Fofana, 3 pour Gerson).

Sans dénigrer Gerson, Daniel Riolo a fait le même constat sur le guerrier du RC Lens. « Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas. Il est vraiment fort ce joueur, a-t-il réagi sur RMC Sport. J’y pensais en le regardant et je me disais qu’un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM. (…) Dans ce pressing avec des lignes ultra-serrées et un Guendouzi, qui a été très bon depuis le début de la saison, et bien là même ses cheveux je ne les voyais plus voler… »

À votre réveil, vous pensez voir quadruple ? 😱



Pas de panique ! Il y a bien trois joueurs lensois dans l'équipe type de la J8, une formation coachée par Franck Haise 👏#OMRCL pic.twitter.com/9XyYIaYW5O — Racing Club de Lens (@RCLens) September 26, 2021