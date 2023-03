OM - Mercato : Daniel Riolo annonce un départ d’envergure cet été

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Mattéo Guendouzi n’a plus sa place dans le onze de départ de l’OM. Rarement titulaire cette saison, le milieu de terrain est victime de l’association entre Jordan Veretout et Valentin Rongier, la meilleure de l’entrejeu aux yeux d’Igor Tudor. Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi du match contre le RC Strasbourg, dimanche au stade Vélodrome en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (2-2), l’ancien joueur d’Arsenal devrait bel et bien quitter l’OM au mercato estival. Foi de Daniel Riolo.