OM - Mercato : Daniel Riolo balance une grosse bévue de Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Débarqué il y a bientôt trois ans à l'OM, d'abord dans un rôle de directeur sportif, ensuite comme président, Pablo Longoria a réussi à rebâtir un effectif compétitif avec relativement peu de moyens. Mais si ses réussites sont beaucoup plus nombreuses que ses échecs, il y en a quand même quelques-uns. Dont son tout premier transfert, celui de Luis Henrique, payé 8 M€ à Botafogo. Un flop total qui, en plus, a braqué André Villas-Boas, parti six mois plus tard après l'arrivée d'un autre flop signé Longoria, Olivier Ntcham.

"A mon avis, il y a eu du croquage"

Il arrive à l'Espagnol de se tromper et Daniel Riolo pense que ça a été le cas pour Vitinha. A propos de l'attaquant portugais, acheté 32 M€ à Braga cet hiver, le journaliste de RMC a déclaré : "Il va falloir que Tudor croit et ait confiance en ses remplaçants. Parce que là, on voit bien que lorsqu’on lui parle d’Ounahi et Vitinha… Ounahi, je n’ai pas de doute sur la qualité du joueur. Je pense vraiment que c’est un bon. Vitinha, franchement… Les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane sur l’affaire. Elle est chère, la banane ! Mais, à mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts et agents qui l'avaient vu avant, il n’y en a pas un qui était pour dire que c’était ce prix-là et que ça valait le coup. Quand autant de gens te disent ce genre de choses, quand même… Moi je ne le connaissais pas, j’étais obligé de me renseigner. Je n’avais pas d’œil sur lui, je trouve que c’est étonnant". Au passage, on peut se demander qui a "croqué sur le transfert...