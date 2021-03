OM - Mercato : Daniel Riolo lève le dernier doute sur l’avenir de Milik

Zapping But! Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Arkadiusz Milik est une bonne pioche de l’OM. Depuis son arrivée à Marseille en janvier, l’attaquant polonais a inscrit trois buts en sept matches sous le maillot du club phocéen. Le souci, c'est que les grands clubs du Calcio n'ont rien manqué de son renouveau marseillais. La Juventus Turin, notamment, serait prête à le recruter cet été.

Si Pablo Longoria jure avoir la main sur ce dossier, Milik n’a été qu’à moitié rassurant sur son avenir cette semaine. « Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Nous verrons. Pour l'instant, je veux me montrer ici, et je veux qu'on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d'un "grand attaquant". »

Riolo voit Milik signer à la Juve au mercato

Cette sortie médiatique a mis la puce à l’oreille de Daniel Riolo, qui semble déjà persuadé que Mili, quittera l’OM au mercato si la Juve mise sur lui. « La rumeur Milik à la Juventus Turin ? Ça fait un petit moment que ça traîne, il a toujours plu à la Juve, a-t-il concédé sur les ondes de RMC Sport. Et dans le même temps, il y a une interview de Milik : “je veux qu'on se souvienne de moi à l'OM.” Ça veut dire que d'ici la fin de la saison, il faut vraiment qu'il en plante des buts. Vous croyez sérieusement que Milik peut refuser la Juve si elle s'intéresse à lui ? “La Juve ? Non, je veux rester à Marseille finalement...” Non. » Le message est limpide.