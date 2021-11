OM – Mercato : Dario Benedetto jette déjà un froid sur son avenir en Liga

Zapping But! Football Club

Prêté cette saison à Elche où il ne brille pas vraiment (2 buts, 1 passes décisives en 12 apparitions de Liga), Dario Benedetto (31 ans) s'est confié ce jeudi dans AS. L'occasion pour l'attaquant de l'OM de demander une meilleure exposition : «J'aimerais jouer plus. Je suis venu avec cette ambition, mais il y a un coach qui prend les décisions et, en ce moment, il me met sur le banc. Je l'accepte et travaille dur pour démontrer que je peux être titulaire».

« Mon avenir ? Ce n'est pas une question facile »

Venu pour aider un club dont il est aujourd'hui actionnaire minoritaire, « Pipa » ne s'imagine pas pour autant durer à Elche : «Rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l'option d'achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n'est pas une question facile et c'est un sujet à prendre en compte. On verra le moment venu».

Durant son année en Espagne, Dario Benedetto s'est fixé un objectif : «L'idée est que le club termine la saison le plus haut possible. Je ne dis pas se battre pour le titre, parce qu'on n'est pas préparé à ça, mais nous pouvons nous hisser en milieu de tableau. Il y a l'effectif pour le faire».