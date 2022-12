OM - Mercato : de gros obstacles rédhibitoires pour la venue de Malinovskyi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cible prioritaire de Pablo Longoria depuis l'été dernier, Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame, 29 ans) devrait bel et bien être l'un des grands animateurs du Mercato d'hiver en Europe. Pour autant, rien ne dit que le milieu offensif ukrainien, vu comme une alternative à la longue absence d'Amine Harit, ne signera en France.

Il préfère l'Angleterre...

En effet, selon l'excellent Ignazio Genuardi, Ruslan Malinovskyi garde une préférence pour ses pistes en Premier League, où Tottenham et West Ham sont notamment intéressés par ses services. Son ancien club de Genk (D1 belge) est également sur les rangs.

… Et son transfert est trop élevé

Pour l'OM, le deal s'annonce d'autant plus compliqué que la formation entraînée par Gian Piero Gasperini espère un transfert sec et réclame une somme comprise entre 15 et 20 M€. Bien trop pour Marseille en l'état actuel de ses finances et alors que la priorité de Frank McCourt est d'enfin pouvoir finaliser quelques ventes...