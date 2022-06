OM - Mercato : un nouveau gardien visé, grosses surprises attendues après la DNCG ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

On ne compte plus les rumeurs fantasques qui gravitent autour de l’OM depuis le début du mercato. Witsel, Marcelo, Lenglet et d’autres encore. La plupart ont été abandonnées et sont tombées dans l’oubli mais le journal marseillais La Provence rassure : les dossiers qui sont prioritaires dans le mercato de l’OM ne fuitent pas dans la presse et sont traités en totale discrétion.

Selon @laprovence, la plupart des dossiers prioritaires du #MercatOM resteraient secrets. Les joueurs visés ne seraient pas encore sortis dans la presse. — OManiaque (@OManiaque) June 21, 2022

L’insider Mohamed Toubache-Ter le confirme. Si l’OM ne fait pas de bruit, c’est bon signe. Les supporters ont beau s’inquiéter, plusieurs sources proches du club s’accordent à sire que le meilleur reste à venir. L’année dernière, le mercato fantastique de Pablo Longoria s’était également passé dans la discrétion dans la mesure où aucun des noms signés n’avait fuité auparavant.

Doit-on s’attendre à de belles surprises cet été du côté de l’OM ou faut-il s’inquiéter de la succession de Saliba et Kamara ? La question mérite d'être posée, toujours est-il qu'A Bola affirme que le gardien André Ferreira (Paços, 26 ans) est ciblé et coûterait un million d'euros.

Quand rien ne sort du côté de Marseille, quand certains estiment que le mercato olympien est au ralenti… c’est que ça sent bon.



Quand c’est ainsi, c’est que Longoria est dans le vrai, ds son petit coin. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 21, 2022

