OM Mercato : De Zerbi n'a pas encore convaincu Aubameyang

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Après une première saison finalement brillante à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang devait être érigé en nouveau leader de l'équipe par les dirigeants marseillais. Problème : si le Gabonais était d'accord pour rester une deuxième année, une offre très juteuse d'Arabie Saoudite lui est parvenue et le fait réfléchir. C'est qu'à 35 ans, il s'agit peut-être de sa dernière chance de bénéficier d'un contrat aussi royal.

La réunion de jeudi sera bien décisive

Depuis plusieurs jours, on sait que les agents de PEA doivent rencontrer la direction marseillaise ce jeudi. Mais ça n'a pas empêché Roberto De Zerbi de faire le forcing depuis lundi et la reprise de l'entraînement pour convaincre l'attaquant de continuer l'aventure. Seulement, selon La Provence, ça n'a pas fonctionné et le Gabonais serait toujours hésitant sur la suite à donner à sa carrière.

Cette hésitation paralyse quelque peu le marché marseillais pour le poste d'attaquant puisque l'OM ne bougera pour Georges Mikautadze, par exemple, que s'il a la certitude que Pierre-Emerick Aubameyang partira...

🔹 L'avenir d'Aubameyang 🇬🇦 toujours en suspens !



Même si l'OM souhaite le conserver, le Gabonais s'interroge toujours sur la suite de sa carrière. Les discussions continuent au club autour de son avenir.

