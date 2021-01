OM – Mercato : déjà un premier couac pour la nouvelle recrue Franco Tongya ?

Zapping But! Football Club OM : le debrief du mercato des Marseillais

Sur fond de petits arrangements pour rendre les bilans comptables des deux clubs plus avantageux, l'OM et la Juventus Turin ont conclu de manière officielle, ce jeudi, l'échange entre Marley Aké et Franco Tongya. Alors que l'attaquant marseillais va donc tenter de percer du côté de la Juve, l'OM va récupérer un joueur peu connu en France.

Sur son communiqué, l'OM présente Franco Tongya comme un « milieu de terrain offensif capable de jouer également sur l’aile, il est technique, physique, puissant et tonique ». Agé de 18 ans, Tongya ne reste encore qu'une promesse. D'ailleurs, il ne semble pas question pour le moment qu'André Villas-Boas compte sur lui.

Tongya doit jouer avec la réserve... qui ne joue pas

« Le jeune milieu de terrain offensif de la Juventus s’est engagé avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer les rangs de l’équipe de National 2 ». C'est donc avec la réserve que Tongya est d'abord censé faire ses armes au sein du club olympien.

Mais ces plans se heurtent à la réalité du contexte actuel. En effet, le championnat de National 2, où l'OM est engagé, est arrêté depuis le mois d'octobre en raison de la crise sanitaire. Il y a donc de grandes chances qu'à peine arrivé à l'OM, Tongya perde rapidement le rythme des matchs. Pas évident pour faciliter son intégration.