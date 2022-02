OM - Mercato : départ, rumeurs, lassitude, Caleta-Car balance ses vérités

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La mise au point était attendue. Et nécessaire, pour lui, sans cesse annoncé dans d'autres clubs lors de chaque mercato. Le défenseur de l'OM, Duje Caleta-Car, s'est donc offert le luxe de rétablir certaines vérités à son sujet face aux médias. Et de commenter les perpétuelles rumeurs qui accompagnent son plan de carrière.

C'était ce jour en conférence de presse. "Chaque mercato, c'est pour moi. J'ai entendu: 'il va partir ça', 'le club ne veut pas'. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d'être dans ce club. J'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l'OM. Ce n'est pas facile parce que chaque mercato votre nom est dans les journaux et vous ne savez ce pas qu'il va se passer le prochain jour ou les prochaines semaines.

Le mieux est de ne pas y pesner. Ce n'est pas facile psychologiquement pour les joueurs. Tu ne maîtrises pas à 100% ce qu'il va se passer. Je suis plus vieux, je laisse ça derrière moi et je veux aider mon équipe."