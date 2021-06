OM - Mercato : des premiers signaux inquiétants pour Gerson

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après des semaines de négociations, Gerson est enfin un joueur de l'OM. Le milieu de terrain brésilien du Flamengo s'est engagé pour cinq ans et une indemnité qui varie selon les sources. On entend souvent parler de 20 M€ plus 5 M€ de bonus mais certains affirment que la part fixe serait plus faible et la variable plus grande compte tenu des interrogations entourant sa capacité à briller en Europe. Car c'est là que le bât blesse…

"C'était un joueur moyen, banal même"

La Provence du jour revient sur la première expérience européenne de Gerson, à l'AS Roma entre 2016 et 2019, qui l'avait prêté la dernière saison à la Fiorentina. Une expérience pas du tout concluante puisque le Brésilien, très jeune à l'époque (il avait débarqué en Serie A à 19 ans), n'était pas parvenu à s'acclimater.

L'ancien attaquant Cyril Théréau, qui l'a connu à la Fiorentina, d'ici ainsi de lui : "C'était un joueur moyen, banal même, il ne jouait pas beaucoup. Il était très jeune, il arrivait de la Roma pour se relancer. C'est un bon mec. Il n'a pas eu de problème dans l'adaptation au pays, à une nouvelle culture. Mais il a clairement souffert de la différence de rythme et de niveau. L'Italie, ça n'a rien à voir avec le Brésil, ce n'est pas aussi facile". Même si la L1 n'est pas aussi relevée que la Serie A, on peut donc se poser des questions sur la capacité de Gerson à répéter à l'OM ses performances au Flamengo. Surtout que la plupart des vidéos de lui traînant sur Youtube le montrent en train de jouer à un rythme de sénateur…