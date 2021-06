OM - Mercato : des propos polémiques entachent déjà l'arrivée de Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce samedi, L'Equipe fait le point sur les négociations en cours à l'OM dans le sens des arrivées. Concernant Mattéo Guendouzi, il est écrit : « L’ancien Lorientais s’est déjà rendu à Marseille, fin mai, où il a pu échanger avec le président et l’entraîneur de l’OM. Il a donné sa priorité au club marseillais et les contours d’un futur contrat ont même été arrêtés. Les dirigeants olympiens ont entamé depuis des négociations avec les Gunners où le joueur a encore une année de contrat. Dans un marché impacté par le covid-19, Longoria entend trouver un accord financier raisonnable avec le club londonien, où Guendouzi n’est de toute façon plus le bienvenu ».

"Le PSG est mon club de cœur en France"

Mais, alors qu'il n'a même pas encore signé avec l'OM, la patrouille des réseaux sociaux a déjà rattrapé Mattéo Guendouzi. Le 25 mars dernier, avant le quart de finale de Champions League entre le PSG et le Bayern Munich, le milieu de terrain avait ainsi déclaré : "J’ai commencé à 6 ans au PSG. C’est mon club de cœur en France. Je lui souhaite d’aller le plus loin possible et de prendre sa revanche sur la saison passée. A mon avis, ils n’ont pas besoin de conseils pour jouer face au Bayern".

Né à Poissy, où sera situé le futur centre d'entraînement du PSG, enfant de Saint-Germain-en-Laye, où est l'actuel, Mattéo Guendouzi a été formé chez le grand ennemi de l'OM. Et il aime semble-t-il les couleurs rouge et bleu, ce que les supporters phocéens ne manqueront pas de lui reprocher si jamais il n'affiche pas le niveau attendu sur le terrain…