OM - Mercato : des recrues déjà signalées par Sampaoli à Longoria ?

A l'OM, l'homme fort du recrutement cumule les casquettes puisqu'il est devenu président depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud. Il s'agit bien sûr de Pablo Longoria. C'est l'Espagnol qui est allé chercher Jorge Sampaoli à l'Atlético Mineiro, mais Sampaoli aura certainement quelques conseils Mercato à glisser ces prochaines semaines.

Courbis verrait bien l'Argentin recruter au Brésil

C'est ce qu'imagine Rolland Courbis, qui verrait bien l'Argentin se tourner vers le Brésil... « On fera un premier point à la fin de la saison concernant Sampaoli, a-t-il glissé sur RMC. On verra le jeu proposé avec les joueurs disponibles. On verra la construction du groupe à l’intersaison, on verra si l’OM aura un calendrier compliqué avec de l’Europa League ou pas. On a une première impression favorable malgré cette défaite à Nice. Sampaoli et Longoria sont proches. J’espère que Sampaoli a pu signaler 3 ou 4 brésiliens de 17 ou 18 ans à Longoria. » Il en a déjà relancé un en la personne de Luis Henrique, auteur de 3 passes décisives depuis son arrivée...