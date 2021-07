OM - Mercato : des recrues formulent déjà une requête à Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec 8 nouveaux renforts actés et potentiellement d’autres à venir cet été, Jorge Sampaoli va devoir cravacher pour trouver la bonne formule. Si certaines recrues ont déjà eu la chance de côtoyer l’ancien sélectionneur argentin par le passé et connaissent ses principes de jeu, elles lui ont tout de même formulé une requête.

Un besoin de temps

Peres et Ünder ont évoqué les raisons de leur choix de signer à l’OM mais sont également revenus sur ce qu’ils espèrent obtenir du coach dans les semaines à venir : du temps pour assimiler sa méthode à Marseille. Notamment sur le plan tactique. « C’est son style depuis longtemps, cela demande un peu de temps, de l’entraînement aussi, ça ne vient pas du jour au lendemain. À Santos, ça a pris du temps. Ici, on est dans le processus. Je connais Sampaoli, je sais ce qu’il veut, j’essaie de le mettre en pratique », a déclaré Peres en conférence de presse.

Une requête qu’a partagée l’ailier turc. « Les préconisations de l'entraîneur me conviennent, je suis un joueur qui joue certes à droite, mais j'aime revenir en arrière pour récupérer et partir le long de la ligne. Je suis un attaquant, mais j'aime bien participer au jeu qui se construit au milieu. Je me sens à l'aise dans cette organisation et j'espère que dans une dizaine de jours je vais trouver ma place au sein de l’équipe », a lâché le joueur prêté par l'AS Rome.

