OM - Mercato : Deschamps s'invite dans la polémique Kamara

Depuis presqu'une semaine que Boubacar Kamara a annoncé qu'il s'engageait avec Aston Villa, les supporters de l'OM sont en furie. Ils ne comprennent pas que le Minot a accepté de quitter son club formateur sans indemnité pour rejoindre un club du milieu de tableau de Premier League alors que la Champions League s'offrait à lui s'il restait à Marseille. Selon eux, c'est forcément une histoire d'argent. Mais en conférence de presse hier, Didier Deschamps a justifié le choix de son joueur :

"Il avait la liberté, il a choisi. Il n'y a pas de mauvais choix. Il est jeune mais joue avec beaucoup de maturité. Il est polyvalent, il a été très régulier et très utilisé à un poste peu mis en valeur mais très important. Il va découvrir un nouveau championnat. Aston Villa ne fait pas partie des meilleures équipes de Premier League au départ, mais c'est une étape pour lui. Je n'ai pas tous les éléments qui l'ont amené à prendre cette décision." Une étape dans le meilleur championnat du monde avant de monter plus haut : on comprend tout de suite mieux le choix de Kamara !

• Fichó a Philippe Coutinho de forma permanente.



• Le quito a Boubacar Kamara al Atletico de Madrid de forma gratuita.



• Trajo a Diego Carlos desde Sevilla por solo £27M



La Premier League terminó solo hace una semana y Steven Gerrard ya piensa en el futuro. 🔮🌟 pic.twitter.com/ZBOs8N8EVK — Fútbol Inglés (@FutbolInglesOk) May 28, 2022

