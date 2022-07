OM - Mercato : deux anciens de l'AS Monaco pour lancer le recrutement de Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le grand chambardement. A l'OM, qui vient de connaître un sérieux contre-temps avec le départ, inattendu et précipité de son entraîneur, Jorge Sampaoli. Ce dernier, pas vraiment enchanté par le début de mercato de ses dirigeants, a claqué la porte et a déjà vu un successeur arriver en la pardonne de Igor Tudor.

Aussitôt, des rumeurs de transferts ont fleuri dans la presse. Dont deux concernent d'anciens joueurs de Ligue 1, ayant évolué à l'AS Monaco. Selon le bien informé Nicolo Schira, Tiémoué Bakayoko, ne restera pas au Milan AC et va pouvoir se trouver un nouveau club, une fois revenu à Chelsea. L'OM serait sur les rangs. Autre rumeur, celle qui conduit à Keita Baldé, libre de tout contrat et qui aurait été proposé au club phocéen.

La suite du mercato estival va être mouvementée à l'OM...

Tièmouè #Bakayoko is not in #ACMilan’s plans for the next season. #Rossoneri will terminate the loan with a year in advance. The midfielder will return to #Chelsea to be sold again: #OlympiqueMarseille have already shown interest in him. #transfers #CFC #OM #MercatOM https://t.co/ScQVnTycOx