OM - Mercato : deux clubs de Ligue 1 prêts à tenter le coup Cuisance ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les supporters de l'OM n'en gardent pas un souvenir impérissable. Raison pour laquelle, sans doute, Michaël Cuisance, qui avait suscité beaucoup d'espoirs lors de son arrivée en terre phocéenne, est reparti aussi vite à Munich qu'il était venu. Problème pour le milieu de terrain français, son temps de jeu au Bayern ne grossit pas, en raison, bien entendue d'une sévère concurrence à son poste.

Suffisant, dès lors, pour que les rumeurs s'amplifient au sujet d'un nouveau prêt. Ou d'un transfert. Selon les informations du site footmercato, Venise, un club turc et un club russe auraient déjà soumis une offre aux dirigeants allemands. En France aussi, et toujours selon le même média, Troyes et Metz auraient sondé l'entourage de Cuisance.

Beaucoup de conditionnel, donc, et de prochaine semaines qui permettront d'en savoir plus.