OM - Mercato : deux dernières recrues bonus à Marseille ?

Et si l'OM se distinguait encore sur le marché des transferts ? Possible. Car Pablo Longoria a de la suite dans les idées et il apparaît fort probable, à cette heure, que de deux attaquants puissent être poussés vers la sortie, qu'il s'agisse de Dieng ou de Bakambu. Si l'on se fie aux informations d'un journaliste de Prime Video, l'OM activera une piste si l'un des deux est vendu.

Par ailleurs, et c'est cette fois La Provence qui nous le précise, le club phocéen chercherait encore un milieu de terrain ! Un piston gauche, susceptible de soulager Tavares, pourrait être l'heureux élu.