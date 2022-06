OM - Mercato : deux récentes recrues poussées vers la sortie !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Deuxième de Ligue 1, l’OM, via son président Pablo Longoria, va devoir se faire une équipe capable de briller en Ligue des Champions la saison prochaine. L'homme fort du club s’active donc pour trouver un remplaçant à Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. Mais il travaillerait également pour faire partir les indésirables. Deux récentes recrues pourraient ainsi quitter les lieux.

Selon Foot Mercato, l’OM souhaiterait en effet se séparer des deux latéraux Pol Lirola et Sead Kolasinac. L’Espagnol n’aurait pas convaincu cette saison alors que Marseille l’avait acheté l’été dernier. Et le second, arrivé d’Arsenal cet hiver, n’aurait pas captivé Jorge Sampaoli, à tel point que l’Argentin lui aurait dit qu’il n’aurait pas de temps de jeu la saison prochaine. Affaire à suivre…

🔄Pol Lirola et Sead Kolasinac sont à vendre. En interne, on évoque le manque d’implication de l’espagnol depuis sa signature définitive.

Pour le second, Jorge Sampaoli a fait savoir en interne et au joueur qu'il n'aurait pas plus de temps de jeu la saison prochaine. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/qoreM4tu75 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 3, 2022

Pour résumer Alors que l’OM se prépare à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le président Pablo Longoria aurait décidé de se séparer de deux de ses joueurs : Pol Lirola et Sead Kolasinac. Les deux latéraux n’auraient pas convaincu.

Adrien Deschepper

Rédacteur