OM – Mercato : Deux jeunes recrues annoncées, c'est imminent pour Cuisance

Le départ de Bouna Sarr devrait être officialisé ces prochaines heures à l'OM. Le latéral s'est engagé pour 4 ans avec le champion d'Europe. Et dans l'autre sens, l'OM s'apprête à accueillir Mickaël Cuisance, le milieu français. Le joueur a passé sa visite médicale, avec succès.

Targhalline et Bamba Dieng ont signé

Dans cette attente, le club phocéen annonce les arrivées de deux jeunes : Oussama Targhalline, milieu relayeur marocain de 18 ans, et Ahmadou Bamba Dieng, attaquant sénégalais de 20 ans. « Oussama Targhalline a fait ses classes à l’académie Mohammed VI, précise l'OM sur son site. International U20, il avait réalisé un essai à l’OM, en compagnie de deux autres joueurs marocains, la saison dernière. Ses qualités techniques, de récupération, de relance et sa capacité à rapidement se projeter vers l’avant avaient plu aux différents coachs de l’Olympique de Marseille, et ce même au plus haut niveau puisqu’il avait fait une séance avec les professionnels d’André Villas-Boas.

Et à l'OM d'ajouter, sur son autre recrue : « Ahmadou Bamba Dieng est un attaquant âgé de 20 ans qui a porté la saison dernière les couleurs de l’équipe Diambars. Une formation avec laquelle il a marqué 12 buts en 14 matchs, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du championnat sénégalais de D1. En août 2020, il avait, lui aussi, fait un essai avec l'OM au centre RLD. »