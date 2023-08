OM - Mercato : deux nouveaux clubs entrent dans la danse pour Malinovskyi

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Ruslan Malinovskyi circule en Turquie et en Italie. Le Besiktas Istanbul et le Torino négocient avec l'OM pour recruter l'Ukrainien sous forme d'un prêt avec option d'achat mais ils ne seraient plus les seuls intéressés. En effet, deux nouveaux clubs auraient fait leur apparition dans ce dossier selon Calciomercato.

Le Genoa pousse

Un club de Premier League et le Genoa tenteraient maintenant de rafler la mise. L'écurie italienne discuterait déjà avec Marseille et pourrait obtenir les faveurs de l'ancien joueur de l'Atalanta, qui souhaite rentrer en Italie. Ces dernières années, Pablo Longoria avait déjà refourgué Kevin Strootman du côté de Gênes. Malinovskyi suivra-t-il le même chemin que le Néerlandais ? Affaire à suivre...

