OM - Mercato : deux nouveaux départs actés, la date de l’arrivée de Gerson enfin connue !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les supporters de l’OM commencent à s’impatienter. Cela fait déjà quelque temps que le club phocéen a annoncé un accord avec Flamengo pour l’arrivée de Gerson. On en sait désormais un peu plus sur la date de sa venue à Marseille. « Il me reste encore trois matchs pour Flamengo, a confié le milieu de terrain aux médias brésiliens. Il s'agit de continuer à travailler dur, concentré, j'ai encore un devoir à faire et j'essaie de rester concentré le plus possible. »

L’ancien joueur de l’AS Rome (2018-2019) jouera jeudi face à l’Athético Paranaense en championnat, avant de participer au troisième tour de la Coupe du Brésil contre Coritiba. Son dernier match serait donc programmé le 24 juin contre le RB Bragantino (club filiale de Red Bull) en Serie A brésilienne.

D’après RMC Sport, l’arrivée de Gerson devrait être officialisée lors du mois de juillet lorsqu’il se rendra en France pour y passer sa visite médicale. Par ailleurs, deux jeunes joueurs de l’OM viennent de s’engager avec Lecce. Il s’agit d’Hugo Blondel (18 ans) et Thiago Coqu (18 ans), qui n’ont pas prolongé leur contrat stagiaire avec le club phocéen. L’opération dégraissage se poursuit.

