OM - Mercato : deux offres arrivent pour Ounahi !

Ne trouvant pas sa place dans le 4-4-2 de Marcelino en début de saison, Azzedine Ounahi aurait demandé son départ de l'Olympique de Marseille à la fin du dernier mercato estival. Mais l'international marocain est finalement resté sur les bords de la Canebière cet été.

Mais alors que le départ de Marcelino pourrait rebattre les cartes de l'avenir de l'ancien Angevin, deux clubs de Serie A, dont les identités n'ont pas filtré, seraient intéressés par le milieu de terrain marseillais, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. Ces deux écuries italiennes envisageraient même de formuler une offre à l'OM pour obtenir le prêt d'Azzedine Ounahi en janvier prochain.

