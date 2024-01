OM Mercato : deux premières pistes ont fuité pour remplacer Clauss !

À la surprise générale, on a appris ce lundi que l'Olympique de Marseille, déçu par les performances et l'attitude de Jonathan Clauss depuis plusieurs semaines, serait ouvert à son départ cet hiver.

Si l'ancien Lensois venait à quitter le club phocéen d'ici la fin du mercato hivernal, il devrait être remplacé. Dans cet optique, l'OM prospecterait aux Pays-Bas. En effet, selon les indiscrétions du compte Twitter LePetitOM, les dirigeants marseillais suivraient Jordan Teze et Yukinari Sugawara, qui évoluent respectivement au PSV Eindhoven et à l'AZ Alkmaar.

A droite, Teze et Sugawara sont suivis.



Pistes étonnantes car on prospecte pas trop en Eredivisie d'habitude mais everything is possible now 😃