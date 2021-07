OM - Mercato : deux ventes juteuses à l'horizon, un attaquant de marque relancé !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ça bouge du côté de l’OM. Le club phocéen est très actif sur le marché des transferts. Après avoir fait venir des renforts dans tous les secteurs, le club cherche maintenant à se séparer de certains joueurs. Selon Fabrizio Romano, Nemanja Radonjić est sur le départ après avoir été prêté cette saison au Hertha Berlin. D’ailleurs, le club allemand et l’OM seraient en train de discuter au sujet du milieu de terrain serbe. Radonjić plaît beaucoup aux dirigeants du Hertha Berlin qui aimeraient le faire venir de nouveau.

Suite au prêt de 6 mois au Hertha Berlin, il a joué 12 matchs avec le club, le club allemand pourrait rapatrier le joueur définitivement. Un transfert qui tomberait à pic pour l’OM qui cherche à dégraisser depuis quelques jours. D'autant plus que le départ de Dario Benedetto pourrait suivre... pour relancer Giovanni Simeone !

« Après le départ de Dario Benedetto en prêt, l’Olympique de Marseille choisira de boucler l’arrivée de Giovanni Simeone avec Cagliari, estime le spécialiste des transferts Nicolo Schira. Le deal serait un prêt avec option d’achat d’un montant de 10 millions d’euros qui deviendrait automatique sous certaines conditions. »

