OM - Mercato : Diego Costa aurait dit oui, 3 départs s’accélèrent

Pablo Longoria doit avoir des valises sous les yeux à l’heure qu’il est. Engagé dans un processus de dégraissage et de recrutement géant, le directeur sportif vient de réussir son premier coup hivernal en enrôlant Pol Lirola (23 ans). La priorité du mercato est désormais de faire venir un attaquant de pointe. En ce sens, plusieurs pistes ont d’ores et déjà été ouvertes. L’une des plus prestigieuses aurait été éconduite par Pablo Longoria.

Costa aurait bien dit oui à l'OM

La Provence, dans son édition du jour, assure que Diego Costa a en effet été proposé au club phocéen qui n’a pas souhaité donner suite. Si l’international espagnol (32 ans) était prêt à dire oui, l’OM aurait refusé en raison de son caractère tempêtueux et ses prétentions salariales (8 M€ par an). Dans le sens des départs, l’opération dégraissage pourrait bientôt se poursuivre avec plusieurs départs en prêt.

Aké vers la Ligue 2 ?

Marley Aké a ainsi plusieurs courtisans à ses pieds : Courtrai (Belgique), le Fortuna Sittard (Pays-Bas), Nîmes, Sochaux et Le Havre. Pour Christopher Rocchia, l’En Avant de Guingamp le suit depuis l'été dernier et le club breton vient de perdre Pedro Rebocho. Quant à Lucas Perrin, une porte de sortie pourrait bientôt arriver.