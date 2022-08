OM - Mercato : Dieng en passe de faire changer d'avis Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il se passe toujours quelque chose à l'OM. Notamment en période de mercato. Et l'on pourrait donc assister à quelques mouvements d'ici le terme du mois d'août. Trois joueurs sont priés d'aller voir ailleurs : Amavi, Strootman et Dieng. Les deux premiers, comme nous le confirme ce matin La Provence, s'entraînent en marge du groupe et ne comptent guère aux yeux de Igor Tudor.

Plus intéressante est la situation de Bamba Dieng. Car comme le souligne le quotidien régional, il ne "lâche rien et continue de se donner à fond lors des séances, malgré sa mise à l'écart durant les oppositions." Une détermination qui aurait été remarquée par son entraîneur, ainsi que par le président, Pablo Longoria.

Suffisant pour revenir dans le groupe et espérer une place de titulaire ? Pas certain. Car l'OM tenterait toujours de le vendre. A suivre.