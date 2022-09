OM - Mercato : Dieng finalement vendu en Premier League ?

C’est ce qu’on appelle un coup de théâtre. Tout va très vite en ce dernier jour du dernier estival. Mis sur le marché par l’OM qui souhaite à tout prix le vendre aujourd’hui, Bamba Dieng (22 ans) semblait très proche de rejoindre Lorient. Mais l’attaquant sénégalais devrait finalement rejoindre l’Angleterre.

Selon Foot Mercato et L’Équipe, Bamba Dieng va bel et bien s’engager en faveur de Leeds United, club de Premier League, actuellement 6e au classement du championnat anglais. L'Équipe ajoute que l'attaquant devrait s'envoler en Angleterre dans les prochaines heures. Concernant le montant du transfert, Sky Sports annonce une somme de 11,5 M€. À suivre...

• L'OM et Leeds sont tombés d'accord pour le transfert de Bamba Dieng pour plus de 11,5M€ (10M£). L'attaquant sénégalais est attendu dans l'après-midi en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat.



