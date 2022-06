OM - Mercato : Dieng n’a pas changé d’avis pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À la recherche de renforts cet été, l’OM pourrait également se séparer de certains de ces joueurs à fortes valeurs. Duje Caleta-Car ou encore Bamba Dieng sont des noms qui reviennent pour des possibles départs à Marseille. Mais de son côté, l’attaquant sénégalais de 22 ans n’aurait qu’une idée en tête. Selon La Provence, le champion d’Afrique veut rester à l’OM cet été.

Et pourtant, Bamba Dieng est dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont Fribourg en Bundesliga. Mais le buteur, auteur de 8 réalisations en 36 apparitions avec l’OM la saison passée, veut poursuivre sa progression à Marseille et découvrir la Ligue des Champions avec le club qui l’a révélé. Bamba Dieng est sous contrat avec le club olympien jusqu’en juin 2024 et est estimé à 10 M€ selon Transfermarkt.

🔄Malgré les nombreux intérêts qu’il suscite, Bamba Dieng veut rester à l’OM cet été. L’international sénégalais devrait bien être présent à la reprise. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/2aL6aYfkLF — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 20, 2022

Pour résumer Alors qu’il serait notamment dans le viseur de Fribourg en Allemagne, Bamba Dieng (22 ans) souhaite rester à l’OM cet été pour poursuivre sa progression. Il est sous contrat avec le club olympien jusqu’en juin 2024 et est estimé à 10 M€.

Adrien Deschepper

Rédacteur