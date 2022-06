OM - Mercato : Dieng, une récompense après avoir clarifié son avenir

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Après avoir reçu l'oscar du plus beau but de la saison, pour son ciseau victorieux à Strasbourg (2-0) le 12 décembre, Bamba Dieng vient de décrocher un nouveau trophée ! Cette fois, il a été sacré "pépite de la saison en Ligue 1". Il était en lice avec David Pereira Da Costa (RC Lens), Castello Lukeba (OL), Hugo Ekitike (Stade de Reims), Warmed Omari (Stade Rennais) et Quentin Merlin (FC Nantes). Une sacrée concurrence que l'attaquant sénégalais a domptée grâce aux supporters marseillais. C'est en effet via un vote des fans que la "pépite de la saison" a été élue. Les Lyonnais étaient partis plus forts mais ce sont finalement les Phocéens qui ont remporté la course aux suffrages.

Un nouveau sacre pour Bamba Dieng qui vient couronner une saison fructueuse, celle de son explosion au plus haut niveau. Et qui vient couronner une semaine agitée puisque, suivi par Fribourg, qui mettait la pression pour le recruter, l'attaquant sénégalais a décidé de continuer l'aventure à Marseille où, pourtant, il n'est pas certain d'être titulaire la saison prochaine si Arkadiusz Milik reste...

Bamba Dieng est 𝗹𝗮 𝗽𝗲́𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 🇸🇳💎



Merci pour vos nombreuses participations 🤝 pic.twitter.com/QsYiTs5B4q — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 21, 2022

Pour résumer Après avoir assuré qu'il allait continuer à l'OM malgré l'intérêt de Fribourg, l'attaquant sénégalais Bamba Dieng a été élu pépite de la saison en L1. Un sacre qui doit beaucoup aux supporters marseillais puisque ce sont les fans qui ont voté pour le meilleur jeune du championnat écoulé...

Raphaël Nouet

Rédacteur